ATP Firenze 2022 | forfait di Luca Nardi per uno stiramento alla coscia | wild card a Giulio Zeppieri

Per Nardi adesso il ritorni in patria in vista dell'250 didove ha ricevuto una Wild Card per il tabellone principale insieme agli altri due Next Gen Francesco Passaro e Francesco ...Il diciannovenne nato a Pesaro guarda già al futuro, all'didove sarà nel tabellone principale grazie ad una wild card: ' La strada è quella giusta, continuerò a lavorare come sto facendo. Aandrò con una mentalità e una consapevolezza ...La wild card inizialmente assegnata a Luca Nardi passa a Giulio Zeppieri. Si allunga la striscia di tornei saltati dal 36enne Monfils ...Luca Nardi si cancella dal torneo ATP di Firenze 2022 a causa di un infortunio e cede la sua wild card al romano Giulio Zeppieri.