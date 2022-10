Atp Astana 2022 | Djokovic in semifinale | demolito anche Khachanov

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Novakconquista la sua sestastagionale, la prima in un evento targato 500. Adè decisiva un’altra vittoria in due set nei quarti di finale sul russo Karen, sconfitto per 6-4 6-3 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Nel primo set il serbo vola subito sul 2-0, salvo poi cedere lui il servizio nel quinto game. Il russo prova a resistere ma nel decimo game incappa nel secondo break subito di giornata, quello che coincide con la perdita del parziale d’apertura. Il secondo set è un vero e proprio dominio da parte del numero sette del mondo. Quest’ultimo se lo aggiudica in virtù di un solo break, quello siglato a trenta nel quarto gioco. Adesso per Nole ci sarà al penultimo atto uno tra l’altro russo Daniil Medvedev, testa di serie numero due, o lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Nella ...

