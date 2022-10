Perin si ribella | Juventus nel caos | succede di tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Mattianon ci vuole stare a questa situazione e ormai sembra davvero prossimo a chiedere la cessione allaper il futuro. L’inizio di stagione dellaè stato davvero molto complicato, con Mattiache ha rappresentato uno dei pochi punti di riferimento della squadra, ma quello che è successo contro il Bologna sicuramente non è andato pienamente a genio al portiere ex Genoa. LaPresseIl mondo del calcio e dello sport in generale sa essere spietato davvero come pochi altri, con uno di quelli che sembra essersene accorto sempre di più che è Mattia. Il portiere italiano infatti ha saputo sfruttare nel miglior modo possibile l’assenza in queste prime giornate del titolare Wojciech Szczesny, dimostrando a tutti gli effettiil suo grandissimo ...