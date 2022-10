Nobel | parla l’editore italiano | “Felicità immensa | stile semplice Ernaux ha conquistato Italia”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) – “C’è una grandissima. Il nome dicircolava da qualche anno tra i possibili premiati al, quindi ovviamente un po’ di aspettativa c’era, ma non lo speravamo neanche nei nostri sogni più proibiti. Invece è successo”. E’ emozionato e feliceMarco Federici Solari, mentreal telefono con l’Adnkronos della vittoria del premioper la Letteratura assegnato ad Annie, la scrittrice di punte della casa editrice L’Orma, che dirige insieme a Lorenzo Flabbi. “La cosa particolare e preziosa per noi -spiega Solari- è che Annieaccompagna la nostra casa editrice sin dall’inizio. Quando abbiamo pensato di fondarla, dato che la nostra casa è specializzata in letteratura francese e tedesca, lei era ...

... l'autrice francese che oggi vince il premio massimo, ilper la Letteratura , nella sua prova ... sentimento oggi molto diffuso sia in rete che fuori)di lei e della sua scrittura ...E' emozionato e felice l'editore Marco Federici Solari, mentreal telefono con l'Adnkronos della vittoria del premioper la Letteratura assegnato ad Annie Ernaux, la scrittrice di punte ...Nobel per la Pace: la presenza del presidente Zelensky fra i ... seppure ‘costretto a farlo’ (ed anche qui ci sarebbe da parlarne), si parla di un leader al momento ‘ancora in armi’: “La guerra ...Annie Ernaux vince il premio Nobel alla Letteratura. Premiata la sua capacità di narrare in una prima persona che diviene collettiva i "vincoli della memoria personale" ...