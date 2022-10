Mediaset | chiusura definitiva | si prepara l’addio all’amatissima soap opera

(Di giovedì 6 ottobre 2022)ladi diverse fiction enel corso delle prossime settimane. Ecco di cosa si tratta e cosa verrà trasmesso al posto degli attuali amatissimi programmi del Biscione. Non ha destato particolari sorprese il grande successo di pubblico riscosso dalla prima puntata di Viola come il mare. Ad attirare gli L'articolo proviene da Inews24.it.

Blasting News Italia

Ogni giorno potete controllare la vostra giocata anche alla pagina 782 di Mediavideo. Se ... Ricordate che mancano ormai poche ore alladelle scommesse per oggi, giovedì 6 ottobre: ...... le cinquine! Potete controllare la vostra giocata anche alla pagina 782 di Mediavideoe ... Ricordate che mancano ormai poche ore alladelle scommesse per oggi, mercoledì 5 ottobre: ... Cambio programmazione Mediaset novembre: stop Can Yaman in prime time, chiude Una Vita Mediaset prepara la chiusura definitiva di diverse fiction e soap opera nel corso delle prossime settimane. Ecco di cosa si tratta e cosa verrà trasmesso al posto degli attuali amatissimi programmi ...Il Napoli vorrebbe chiudere nel più breve tempo possibile l'operazione per il rinnovo di contratto di Stanislav Lobotka ...