Juventus | spavento per Di Maria e intervento della Polizia | il motivo

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Dopo la grande prestazione di ieri sera nella sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa, Angel Diè stato protagonista di un brutto episodio al di fuori del rettangolo da gioco. Come riportato da la Repubblica, infatti, nella serata una banda di malviventi ha tentato di entrare all’interno dell’abitazione del calciatore argentino in corso Quintinio Sella. I malfattori erano riusciti ad entrare nella villa ma la sicurezza privata dell’attaccante classe 1988 è riuscita a sventare la rapina avvertendo le forze dell’ordine.dirapina Uno dei ladri, al termine di un inseguimento con le volanti delle forze dell’ordine, è stato fermato a bordo di un auto ed infine arrestato. Dello spiacevole accaduto hanno parlato alcuni testimoni, i quali hanno assistito alla fase dell’arresto avventa in via ...

Brutto scontro aereo per Cristiano Ronaldo in Uefa Nations League nel corso di Repubblica Ceca - Portogallo. L'ex fuoriclasse della, infatti, al 15' del primo tempo nel tentativo di intercettare di testa un lungo cross a lui indirizzato è decollato in cielo andando però in collisione con il portiere Vaclik. Il 37enne di ...Battuta la1 - 0 all'U - Power Stadium, grazie alla zampata di Gytkjaer nell'ultima parte ... Loscuote l'Inter che si affida alla classe di Nicolò Barella. L'ex Cagliari al 5' si ...Giovedì di paura per Angel Di Maria, protagonista ieri in campo nella sfida di Champions League tra Juventus e Maccabi di Champions League. Il calciatore della Juventus ha subito un tentativo di furto ...