Inter | allenamento mattutino pensando al Sassuolo

(Di giovedì 6 ottobre 2022) L’di Simone Inzaghi pensa già al match contro ilE’ stata subito messa da parte in casala vittoria sul Barcellona di Champions League. La squadra nerazzurra dopo il defaticante di ieri è scesa in campo questa mattina per l’in vista del match contro ilin programma per sabato 8 ottobre alle 15:00. “Dopo la vittoria di Champions contro il Barcellona i nerazzurri hanno voltato pagina, puntando al prossimo imminente obiettivo che è il. Questa mattina la squadra di Simone Inzaghi ha sostenuto una seduta d’al Suning Training Centre di Appiano Gentile, in vista della gara contro i neroverdi che si giocherà sabato 8 ottobre alle 15 al Mapei Stadium” si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro. ...

Inter - News Ufficiali

Stankovic ha diretto nel pomeriggio il primoe ha parlato ai canali ufficiali del club. Chiusura citando il suo ex allenatore all'José Mourinho . 'Ogni partita deve essere ...Sfida tra ex compagni nerazzurri ai tempi del Triplete con Mourinho all': "Conosco l'uomo e il ...dopo. Qui ognuno deve fare il suo meglio, per il bene del club". Sulla ... L'allenamento dei nerazzurri in vista della gara contro il Sassuolo