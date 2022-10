La Gazzetta dello Sport

Il campione francese a Milano, in visita alla Specialized. 'Alla Liegi ho avuto paura, adesso voglio finire la stagione nel migliore dei ...Tornando al, oltre a Pogacar e Wingegaard, tra i big saranno al via anche l'ex campione iridato Juliane l'inossidabile Alejandro Valverde. Anche per lui, come per Nibali, sarà ... Alaphilippe: "Lombardia Ci punto. Con Nibali e Valverde smettono due idoli" La gara conclusiva della stagione farà da sfondo al congedo dell'ultimo fuoriclasse italiano che tutto il mondo ci ha invidiato dopo Pantani ...Sabato i professionisti corrono il Giro di Lombardia (quest’anno senza la salita introdotta da Torriani), domenica tocca ai non professionisti. E venerdì al Museo del Ghisallo c’è Jan Ullrich per gira ...