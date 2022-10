«Se ve la sentite, tagliatevi una ciocca di capelli nel nome di Mahsa, speditela all’ambasciata dell’Iran a Roma e pubblicate il video sui social»: l'appello lanciato durante il programma Le Iene (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È impossibile rimanere indifferenti a tutto quello che sta succedendo in Iran. Dal 16 settembre le donne iraniane sono al centro della cronaca internazionale. Quel giorno, la 22enne Mahsa Amini è stata fermata a Teheran dalla polizia morale perché una ciocca di capelli fuoriusciva dal suo hijab. La ragazza è morta pochi giorni dopo in circostanze misteriose. Da allora, le donne iraniane sono scese in piazza a Teheran protestando: si tagliano i capelli e bruciano il velo con l’obbiettivo di difendere e rivendicare i propri diritti. Le proteste continuano senza sosta e non mancano morti e feriti. Le donne di tutto il mondo si stanno schierando dalla loro parte. Comprese le star italiane. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 ottobre 2022) È impossibile rimanere indifferenti a tutto quello che sta succedendo in Iran. Dal 16 settembre le donne iraniane sono al centro della cronaca internazionale. Quel giorno, la 22enneAmini è stata fermata a Teheran dalla polizia morale perché unadifuoriusciva dal suo hijab. La ragazza è morta pochi giorni dopo in circostanze misteriose. Da allora, le donne iraniane sono scese in piazza a Teheran protestando: si tagliano ie bruciano il velo con l’obbiettivo di difendere e rivendicare i propri diritti. Le proteste continuano senza sosta e non mancano morti e feriti. Le donne di tutto il mondo si stanno schierando dalla loro parte. Comprese le star italiane. ...

