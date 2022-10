Ruby ter | Karima in aula a Milano per l' arringa dei suoi difensori

Giorno_Milano : Processo Ruby ter: in aula c'è Karima El Mahroug, l'ex Rubacuori. Ma non parla - Miti_Vigliero : #laNipote Processo Ruby ter: in aula c'è Karima El Mahroug, l'ex Rubacuori. Ma non parla Rischia una condanna di 5… - SkyTG24 : Processo Ruby Ter, compare a sorpresa Karima El Mahroug: Mai fatto sesso con Berlusconi - Luxgraph : Ruby ter, Karima El Marough in aula a Milano: «Mai fatto sesso con Berlusconi» #corriere #news #2022 #italy #world… - infoitsport : Ruby ter, legale Karima: “Non ha mai compiuto atti sessuali con Berlusconi” -

: Karima El Mahroug in aula per l'intervento della sua difesa Karima El Mahroug, un tempo nota anche come 'Rubacuori', ha scelto di assistere in presenza all'intervento dei suoi difensori ...Karima El Marough, imputata insieme ad altre 27 persone tra cui Silvio Berlusconi nel processo, e' presente oggi nell'aula bunker in via Ucelli di Nemi a Milano per ascoltare l'arringa dei suoi difensori, gli avvocati Paola Broccardi e Jacopo Pensa. Per lei l'accusa ha chiesto una ...Karima El Marough, imputata insieme ad altre 27 persone tra cui Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter, e' presente oggi nell'aula bunker in via Ucelli di Nemi a Milano per ascoltare l'arringa ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Processo Ruby Ter, compare a sorpresa Karima El Mahroug: Mai fatto sesso con Berlusconi ...