sportli26181512 : Pioli, la videochiamata con Giroud e le coccole di Ibra: L'allenatore del Milan ha concesso una lunga intervista a… -

Dopo le sfide contro Liverpool e Atletico Madrid della scorsa edizione di Champions League , conclusesi con una sconfitta piena di rimpianti e un successo storico, ma che non fu sufficiente neppure ...Nei discorsi odierni misterha anche parlato di altri punti fermi del suo Milan. A cominciare ... La primafatta con lui Maldini e Massara ci fece capire di aver di fronte un profilo ...Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato a Prime Video alla vigilia della ... Quando c’è stata la prima videochiamata, prima che arrivasse qua, sia io che Maldini che Massara abbiamo avuto subito ...Pioli e la diversità tra Serie A e Champions: "In Europa si fischia meno e si corre di più" A Stamford Bridge contro i campioni d’Europa 2021, seppur in veste dimessa dopo il cambio di allenatore in ...