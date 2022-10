Napoli Osimhen, l’attaccante corre per rientrare contro la Cremonese (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Victor Osimhen fermo ai box da diverse settimane vuole tornare nella lista dei convocati per il match contro la Cremonese Victor Osimhen fermo ai box da diverse settimane vuole tornare nella lista dei convocati per il match contro la Cremonese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante sta lavorando duramente per tornare tra i convocati. Deve rientrare a lavorare con il gruppo e soltanto allora lo staff dirà se sarà pronto o se dovrà aspettare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Victorfermo ai box da diverse settimane vuole tornare nella lista dei convocati per il matchlaVictorfermo ai box da diverse settimane vuole tornare nella lista dei convocati per il matchla. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,sta lavorando duramente per tornare tra i convocati. Devea lavorare con il gruppo e soltanto allora lo staff dirà se sarà pronto o se dovrà aspettare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

