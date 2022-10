Moody’s avverte l’Italia | possibile taglio del rating senza riforme e Pnrr

non indora la pillola: in assenza di attuazione delle riforme da parte del governo Meloni, l'agenzia taglierebbe il rating dell'Italia. Il monito - minaccia, rivolto chiaramente all'imminente ...L'avvertimento die Brunetta Il governo 'uscente lascia i conti pubblici in forte miglioramento e un'eredità solida per affrontare i prossimi (difficili) mesi. Lo dice oggi l'Istat, certificando che nel secondo ...