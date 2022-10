M A T - L' Alfa Romeo 33 Stradale rinasce come one-off

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) La Manifattura Automobili Torino (M.A.T.) presenta il progetto Jewerly, pensato per ricreare vetture ispirate al passato con caratteristiche uniche. Dopo aver sviluppato modelli di nicchiala Aspark Owl e la Glickenhaus SCG003 o la New Stratos, l'azienda piemontese ha scelto una strada che va oltre il restomod e si avvicina più a quella delle Continuation Series già cavalcata da alcune Case costruttrici. Per presentare il suo nuovo progetto la M.A.T. ha ricreato una dellepiù belle di sempre, la 33. Esemplari uniciomaggio al passato. La società fondata da Paolo Garella, ex Pininfarina, è pronta a esaudire i desideri dei propri clienti con veri e propri esemplari unici sviluppati su misura, partendo da disegni ed elementi originali realizzati con cura artigianale dai ...