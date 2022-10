La corona più scomoda (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Non c’è «luna di miele» per la vincitrice delle urne. Giorgia Meloni si trova subito ad affrontare il rebus del governo da costruire con gli alleati. Intanto gli avversari elettorali già pronosticano una vita difficile (e breve) per l’esecutivo che ancora deve nascere, con tanto di manifestazioni di piazza in arrivo. La protagonista della politica italiana ha una sola via, che passa per la concretezza. E la resistenza. «Vuole la guerra civile?». Ai piani altissimi di Fratelli d’Italia temono che la minaccia di Giuseppe Conte non sia solo una guasconata da Masaniello del Sud. Il ringalluzzito capo dei Cinque stelle ha chiarito: se Giorgia Meloni toglie il reddito di cittadinanza, finisce male. L’autunno s’annuncia tribolato: inflazione, bollette, recessione. «Governare è la cosa più bella, ma questo è il momento più sbagliato...» si lascia sfuggire uno dei colonnelli. A meno di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Non c’è «luna di miele» per la vincitrice delle urne. Giorgia Meloni si trova subito ad affrontare il rebus del governo da costruire con gli alleati. Intanto gli avversari elettorali già pronosticano una vita difficile (e breve) per l’esecutivo che ancora deve nascere, con tanto di manifestazioni di piazza in arrivo. La protagonista della politica italiana ha una sola via, che passa per la concretezza. E la resistenza. «Vuole la guerra civile?». Ai piani altissimi di Fratelli d’Italia temono che la minaccia di Giuseppe Conte non sia solo una guasconata da Masaniello del Sud. Il ringalluzzito capo dei Cinque stelle ha chiarito: se Giorgia Meloni toglie il reddito di cittadinanza, finisce male. L’autunno s’annuncia tribolato: inflazione, bollette, recessione. «Governare è la cosa più bella, ma questo è il momento più sbagliato...» si lascia sfuggire uno dei colonnelli. A meno di ...

ondivaga7 : RT @kiara86769608: “Il reddito di cittadinanza in 3 anni ha tolto più gente alle piazze di spaccio che la magistratura in 40 anni di blitz… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: La fine del mondo storto Mauro Corona editore Mondadori EUR 11.4 - corona_tweet : RT @pleccese: Terremoto oggi a Genova, scossa magnitudo 3.3-3.8 ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @pleccese: Caro energia, Ue frena su piano modello Sure: “Va discusso” ??Leggi di più su - Murmur1979 : @G_A_De_Luca @kobayla @Luca_Fantuzzi Ah a proposito, in Danimarca non è più possibile vaccinare gli under 18. In U… -

Ancora poche le vie intitolate alle donne. Ad Alessandria nemmeno il 7% ricorda figure femminili ALESSANDRIA - Ovviamente non basta intitolare più vie e strade alle donne per avvicinarsi alla vera parità di genere. La toponomastica delle ...per EDJNet a cura di Giorgio Comai e Alice Corona, con ... Giovanni Ciacci, il web insorge contro di lui: 'Gli è caduta la maschera' Durante la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, più volte il gieffino ha inveito contro ... Numerosi sono i personaggi televisivi che lo hanno accusato come per esempio Fabrizio Corona il ... Panorama ALESSANDRIA - Ovviamente non basta intitolarevie e strade alle donne per avvicinarsi alla vera parità di genere. La toponomastica delle ...per EDJNet a cura di Giorgio Comai e Alice, con ...Durante la sua permanenza nella casaspiata d'Italia,volte il gieffino ha inveito contro ... Numerosi sono i personaggi televisivi che lo hanno accusato come per esempio Fabrizioil ... La corona più scomoda