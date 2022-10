Inzaghi alla Mou | Inter è la notte perfetta - Sport - quotidiano net

capuanogio : ?? Le parole di #Inzaghi alla vigilia di #InterRoma hanno estremamente infastidito #Zhang e la società. Il tecnico… - FBiasin : #Inzaghi: “Parla la mia storia, dove alleno io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e arrivano i trofei. È s… - FrancescoDark : RT @FrancescaCphoto: Ieri ci siamo tutti emozionati vedendo cose che un portiere normale fa sempre: uscire, comandare la difesa, dare tranq… - Bioffa89 : Ieri sera partita azzeccata sotto tutti i punti di vista. Ho criticato inzaghi,ma ieri tatticamente non ha sbagliat… - FrancescaCphoto : Ieri ci siamo tutti emozionati vedendo cose che un portiere normale fa sempre: uscire, comandare la difesa, dare tr… -

Il gol di Calhanoglu regala una vittoria all'italiana sul Barcellona che rafforza il tecnico, rilancia l'ambiente e le chances di ...L'Inter è fuori dai giochi 'Gioca malissimo e ho l'impressione chefacesse beneLazio perché non aveva da scegliere chi mettere in campo, viste le poche alternative. All'Inter ha ...e soprattutto per Simone Inzaghi, a cui avevano fatto la pelle quasi tutti ormai da molti giorni. Abituato a esultare come e forse più di uno dei suoi giocatori, ieri Simone era talmente teso (e forse ...Non solo Champions tra Inter e Barcellona, la proposta nerazzurra per garantire un rinforzo importante ad Inzaghi ...