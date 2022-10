In Russia è caccia ai responsabili dopo le ritirate Anche l’establishment accusa Putin e i vertici militari | “Dicevano che andava tutto bene”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Per la, settembre è stato segnato da una serie di sconfitte al fronte, maottobre non si è aperto nel migliore dei modi. Il primo del mese, l’esercito russo ha abbandonato Lyman, un importante snodo ferroviario nella regione di Donetsk che si trovava lungo la linea di rifornimento delle truppe russe. Senza lasciare al nemico il tempo di riprendersi, l’esercito ucraino ha continuato i combattimenti e ora sta avanzando in tutte le direzioni contemporaneamente: nelle regioni di Kharkiv, Donetsk, Luhansk e Kherson. In quest’ultimo caso, a giudicare dalle mappe del ministero della Difesa russo, l’esercito di Mosca si è ritirato di 30 chilometri in un giorno. L’intelligence britannica ha già definito la perdita di Lyman un grave fallimento politico per il presidente russo Vladimir: la città si trova nella regione di ...

Il Tempo

...gli eserciti molto grandi sono in Paesi che non hanno una particolare trasparenza come la, ... perché in genere i soldati si dedicano anche alla. Insomma, ogni tanto da quelle parti ...Laallo iodio Non sorprende quindi la reazione di molti cittadini ucraini, che hanno preso d'... Poiché insi parla costantemente dell'uso di armi nucleari, alcuni media ucraini hanno ... La Russia dà la caccia a Marina Ovsyannikova: "Fuggita dai domiciliari" La cosa principale che dovevano imparare dai loro precettori era come governare lo Stato. Ma tra le materie di studio non mancavano le ...Le notizie di mercoledì 5 ottobre, in diretta | Kiev: «Scoperta una camera di tortura a Pisky-Radkivski» • La guerra in Ucraina è arrivata al 224esimo giorno. • Putin starebbe preparando le sue forze ...