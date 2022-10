Il Barça valuta esposto all’UEFA per l’arbitraggio con l’Inter (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Barcellona non ha ancora mandato giù l’arbitraggio della gara di ieri sera con l’Inter e, secondo i media catalani, sta valutando la possibilità di presentare un esposto alla Uefa. I blaugrana, in particolare, contesterebbero la difformità di giudizio fra il gol annullato a Pedri per un precedente tocco con la mano di Ansu Fati L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Barcellona non ha ancora mandato giùdella gara di ieri sera cone, secondo i media catalani, stando la possibilità di presentare unalla Uefa. I blaugrana, in particolare, contesterebbero la difformità di giudizio fra il gol annullato a Pedri per un precedente tocco con la mano di Ansu Fati L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Barça valuta esposto all’UEFA per l’arbitraggio con l’Inter: Il Barcellona non ha ancora ma… - My7th2 : @CarmineEnzini @TaRulleGulle Perdonami, quando giocavo a calcio (e non allenava) i miei allenatori mi hanno sempre… - Mr_Eko_Onana : RT @InterHubOff: ?? Inzaghi valuta variazioni per la sfida contro il Barça: - ottime probabilità che giochi Onana dall’inizio. - De Vrij si… - Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ?? Inzaghi valuta variazioni per la sfida contro il Barça: - ottime probabilità che giochi Onana dall’inizio. - De Vrij si… - InterHubOff : ?? Inzaghi valuta variazioni per la sfida contro il Barça: - ottime probabilità che giochi Onana dall’inizio. - De V… -

Calcio: Champions, Barça valuta esposto a Uefa contro arbitraggio Nel mirino del Barça c'è soprattutto il Var Pol Van Boekel, fra l'altro già designato in occasione della precedente sfida di Champions col Bayern in cui la squadra di Xavi ha lamentato la mancata ... Champions, Inter - Barcellona 1 - 0: Calhanoglu stende i blaugrana. Al 24' l'Inter chiede un calcio di rigore per un netto fallo di mano in area ma il Var valuta il fuorigioco precedente di Lautaro influente sull'azione del potenziale poco di mano e l'arbitro non ... pianetaserieb.it Nel mirino delc'è soprattutto il Var Pol Van Boekel, fra l'altro già designato in occasione della precedente sfida di Champions col Bayern in cui la squadra di Xavi ha lamentato la mancata ...Al 24' l'Inter chiede un calcio di rigore per un netto fallo di mano in area ma il Varil fuorigioco precedente di Lautaro influente sull'azione del potenziale poco di mano e l'arbitro non ... Cosenza, squadra di nuovo in campo: si valuta Vaisanen