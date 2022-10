“I miei sogni stanno diventando realtà” | Kvaratskhelia si esalta | poi il commento su Di Lorenzo migliore in campo

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Finalmente Kvara. Dopo le ottime prestazioni contro Liverpool e Rangers, il georgiano ha trovato il suo primo gol in Champions League, al 63? della scorsa sfida contro l’Ajax. Difficile che un giocatore del suo calibro non timbrasse il cartellino neanche ieri e, dopo il gol, arrivano le dichiarazioni a Uefa.com. Su se stesso e sulla squadra: “Giocare e segnare in Champions è un sogno che diventa, ma sono ancor più contento di questa vittoria assolutamente meritata“. Poi le parole su Di: “Abbiamo giocato tutti bene, ma ilinè stato il capitano. Oltre ad essere un gran calciatore è anche un grande uomo“.Napoli (Getty Images) Infine, sull’Ajax: “Questo risultato non significa che non siano un’ottima squadra. Hanno giocato male, ma avranno modo di ...

Kvaratskhelia: "Gol in Champions, i miei sogni stanno diventando realtà! Buona fortuna all'Ajax" Khvicha Kvaratskhelia, esterno d'attacco del Napoli, è intervenuto ha parlato al sito Uefa dopo la vittoria per 6-1 in casa dell'Ajax ...