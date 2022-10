Formazioni ufficiali Lipsia-Celtic | Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ledi, match valido per la fase a gironi di. La formazione tedesca, clamorosamente ancora a zero punti, dovrà provare a sfruttare al meglio questo doppio confronto con gli scozzesi per risalire la china nel gruppo F. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:45 di mercoledì 5 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.