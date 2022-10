"Fame e immigrati": la profezia di Vittorio Feltri sul crollo dell'Italia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il conflitto che si sta combattendo sul territorio ucraino si è rivelato molto più lungo e devastante del previsto. Esso ha innescato una serie di ripercussioni ed effetti a catena che abbiamo evidentemente sottovalutato e che ora minacciano la stabilità, la sicurezza e la prosperità di tutto l'Occidente, in primis quello europeo, dato che questa nuova guerra fredda tra Russia e Usa, di fatto divenuta calda, è localizzata qui e non altrove, ovvero non sul suolo americano. Caro vita, inflazione, caro bollette, caro energia sono solamente alcuni dei danni collaterali scaturiti da quanto sta avvenendo in Ucraina. Ve ne sono altri che per adesso ignoriamo ma che pure sono pronti ad investirci come uno tsunami nel breve e nel medio periodo. Mi ha impressionato, ad esempio, un dato, che, a mio avviso, merita attenzione: 700 milioni di persone nel 2021 hanno patito la Fame, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il conflitto che si sta combattendo sul territorio ucraino si è rivelato molto più lungo e devastante del previsto. Esso ha innescato una serie di ripercussioni ed effetti a catena che abbiamo evidentemente sottovalutato e che ora minacciano la stabilità, la sicurezza e la prosperità di tutto l'Occidente, in primis quello europeo, dato che questa nuova guerra fredda tra Russia e Usa, di fatto divenuta calda, è localizzata qui e non altrove, ovvero non sul suolo americano. Caro vita, inflazione, caro bollette, caro energia sono solamente alcuni dei danni collaterali scaturiti da quanto sta avvenendo in Ucraina. Ve ne sono altri che per adesso ignoriamo ma che pure sono pronti ad investirci come uno tsunami nel breve e nel medio periodo. Mi ha impressionato, ad esempio, un dato, che, a mio avviso, merita attenzione: 700 milioni di persone nel 2021 hanno patito la, ...

