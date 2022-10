Diniyar Bilyaletdinov, l’ex centrocampista russo che rischia di finire al fronte: “Per ora mi hanno lasciato andare a casa” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La notizia ha spento il sorriso sulla sua faccia. In appena una frazione di secondo. Nei giorni scorsi Diniyar Bilyaletdinov, ex centrocampista di 37 anni con un passato di tre stagioni nell’Everton, ha ricevuto una busta. Dentro c’era una convocazione inaspettata. Non da parte della nazionale russa, con la quale ha collezionato 46 presenze (e sei reti) fra il 2005 e il 2012, ma dall’esercito. Servono forze fresche da spedire a combattere in Ucraina e ognuno deve fare la sua parte. La mobilitazione parziale annunciata da Putin la scorsa settimana non ammette deroghe. Chi ha svolto il servizio militare sarà costretto a imbracciare di nuovo le armi. Un destino non esattamente radioso verso il quale, secondo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, dovranno marciare circa 300mila riservisti. Una settimana fa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La notizia ha spento il sorriso sulla sua faccia. In appena una frazione di secondo. Nei giorni scorsi, exdi 37 anni con un passato di tre stagioni nell’Everton, ha ricevuto una busta. Dentro c’era una convocazione inaspettata. Non da parte della nazionale russa, con la quale ha collezionato 46 presenze (e sei reti) fra il 2005 e il 2012, ma dall’esercito. Servono forze fresche da spedire a combattere in Ucraina e ognuno deve fare la sua parte. La mobilitazione parziale annunciata da Putin la scorsa settimana non ammette deroghe. Chi ha svolto il servizio militare sarà costretto a imbracciare di nuovo le armi. Un destino non esattamente radioso verso il quale, secondo il ministro della DifesaSergei Shoigu, dovranno marciare circa 300mila riservisti. Una settimana fa, ...

