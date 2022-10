Crescono ancora i casi di Covid | oggi 45 225 e 43 morti

Leggi su agi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) AGI - Si conferma in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 45.225 i nuovidinelle ultime 24 ore, contro i 58.885 di ieri e soprattutto i 36.632 di mercoledì scorso. I tamponi processati sono 224.969 (ieri 293.096) con un tasso di positivita' che rimane stabile al 20,1%. I decessi disono 43 (ieri 60), per un totale da inizio pandemia di 177.300 vittime. Le terapie intensive salgono di 16 unita' (ieri +15) ed ora sono 171 con 33 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 259 in piu' (ieri +294), per un totale di 5.073. La regione con il maggior numero dila Lombardia con 8.498 contagi seguita da Veneto (+6.509), Piemonte (+4.899), Emilia Romagna (+4.508) e Lazio (+3.474). Il numero totale deida inizio pandemia sale a 22.648.063. I ...