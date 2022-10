Compri ora, paghi dopo: il servizio prende piede, ma non ci sono regole. Ecco i rischi per gli operatori e i consumatori (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’ultima moda dei pagamenti elettronici via app si chiama Buy now, pay later: Compri subito, pagherai in più rate ma senza interessi salvo quelli (eventuali) di mora. Secondo un report della Fidelity National Information Services, una società di servizi finanziari, nel 2021 l’8,1% delle transazioni di e-commerce in Europa è avvenuto con questo metodo, ma secondo gli analisti fintech la percentuale è destinata a salire nei prossimi anni. Le caratteristiche sono la velocità, in generale l’assenza o quasi di verifiche sulla storia creditizia del consumatore e un’interfaccia intuitiva. In Italia il lancio di questi servizi è stato più lento. E restano dubbi riguardo alle norme che li regolano, all’inquadramento giuridico del servizio, ai controlli e all’impatto sui risparmi. Il rischio altrimenti è una totale deregulation ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’ultima moda dei pagamenti elettronici via app si chiama Buy now, pay later:subito, pagherai in più rate ma senza interessi salvo quelli (eventuali) di mora. Secondo un report della Fidelity National Information Services, una società di servizi finanziari, nel 2021 l’8,1% delle transazioni di e-commerce in Europa è avvenuto con questo metodo, ma secondo gli analisti fintech la percentuale è destinata a salire nei prossimi anni. Le caratteristichela velocità, in generale l’assenza o quasi di verifiche sulla storia creditizia del consumatore e un’interfaccia intuitiva. In Italia il lancio di questi servizi è stato più lento. E restano dubbi riguardo alle norme che li regolano, all’inquadramento giuridico del, ai controlli e all’impatto sui risparmi. Ilo altrimenti è una totale deregulation ...

ChiaMaSi : @chojin00 ora in dotazione ai solo il cavo...il caricabatteria lo compri a parte ????? - Emiliano_2772 : @FBeulcke @schtennis @marilovesgr33n @rominafuochi Già. Infatti volevo acquistarlo nel 2006, poi mi sono detto che… - rainlvst : @BAJITRlO MO MUOIO LUANA io li ho presi direttamente tutti sto x crepare (comunque purtroppo secondo me conviene ch… - coke87_ : Sono d'accordo. E opterei anche per non dare il cavo in confezione, se vuoi lo compri a parte a prezzi modici ovvia… - francisdcosta : RT @Nilic_Kirillov: Io: adesso mi compro questi due libri, non vedo l'ora, me li merito :) Coscienza: Non ti meriti un cazzo di niente, f… -