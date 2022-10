Canottaggio | Franco Cattaneo | “Accantonato l’esperimento dell’8 Tanti ragazzi in Usa e poche alternative”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Si è conclusa da qualche settimana una stagione di transizione per ilitaliano, utile anche ad effettuare esperimenti in vista delle qualificazioni olimpiche a Parigi 2024 che si svolgeranno nel 2023. Ai Mondiali di Racice la selezione tricolore ha incassato l’argento dei veterani Oppo-Ruta nel doppio pesi leggeri ed il bronzo del quattro di coppia che, solo un mese prima, si era laureato campione d’Europa a Monaco di Baviera. Abbiamo discusso con il direttore tecnicodello stato di salute del movimento ad ormai meno di due anni dall’appuntamento a cinque cerchi. Un bilancio dei Mondiali con qualche ombra di troppo. “E’ un anno post-olimpico, avevo previsto potesse accadere, non sono arrabbiato. Non mi aspettavo però un Mondiale già così difficile, gli altri erano molto ben preparati. Noi abbiamo avuto gli ...