Xiaomi 12T ufficiale, specifiche e prezzi (Di martedì 4 ottobre 2022) Xiaomi 12T è il secondo dispositivo presentato dall'azienda cinese durante un evento tenutosi oggi a Berlino a dimostrazione dell'importanza del mercato europeo per la società. Xiaomi 12T è più economico della versione Pro seppure con specifiche di tutto rispetto come la batteria da 5000 mAh e ricarica rapida da 120W inclusa nella confezione. Xiaomi 12T Pro ufficiale: fotocamera da 200 MP e ricarica da 120 W Xiaomi 12T ufficiale da 599€ È la versione inferiore alla variante "Pro" eppure le specifiche sono molto interessanti e con poche differenze dal modello Pro anche se sostanziali in alcuni casi. Il telefono è dotato di un display flat e di un foro per la fotocamera del display centrato. Ha cornici sottili e una piastra posteriore in vetro.

