Turista morta a Reggello | i risultati dell' autopsia | probabile infarto - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 4 ottobre 2022) La donna di 74 anni trovata in un lago di sangue in un agriturismo asarebbe deceduta per cause naturali a seguito di un ...

La donna di 74 anni trovata in un lago di sangue in un agriturismo a Reggello sarebbe deceduta per cause naturali a seguito di un ...È stata svolta l'autopsia sul corpo dellaungherese 74enne trovata senza vita sabato scorso in un b&b a Reggello . Dai primi risultati ... la donna sarebbeper cause naturali, ...La donna di 74 anni trovata in un lago di sangue in un agriturismo a Reggello sarebbe deceduta per cause naturali a seguito di un malore ...È stata svolta l'autopsia sul corpo della turista ungherese 74enne trovata senza vita sabato scorso in un b&b a Reggello. Dai primi risultati ...