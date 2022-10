Serie A ragiona fuori dal paradigma elettorale (Di martedì 4 ottobre 2022) I risultati della 8a giornata di Serie A Napoli-Torino 3-1 (6° 12° Anguissa, 37° Kvaratskhelia, 44° Sanabria) Inter-Roma 1-2 (30° Dimarco, 39° Dybala, 75° Smalling) Empoli-Milan 1-3 (79° Rebic, 92° Bajrami, 93° Ballo Toure, 96° Leao) Lazio-Spezia 4-0 (12° Zaccagni, 24° Romagnoli, 61° 91° Milinkovic-Savic) Lecce-Cremonese 1-1 (19° Ciofani, 42° Strefezza) Sampdoria-Monza 0-3 (11° Pessina, 67° Caprari, 95° Sensi) Sassuolo-Salernitana 5-0 (12° Laurienté, 39° Pinamonti, 53° Thorstvedt, 76° Harroui, 92° Antiste) Atalanta-Fiorentina 1-0 (59° Lookman) Juventus-Bologna 3-0 (10° Kostic, 5° Vlahovic, 62° Milik) Verona-Udinese 1-2 (23° Doig, 70° Beto, 93° Bijol) La classifica dopo l'8a giornata di Serie A Napoli e Atalanta 20; Udinese 19; Lazio e Milan 17; Roma 16; Juventus 13; Sassuolo e Inter 12; Torino 10; Fiorentina 9; Spezia ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 ottobre 2022) I risultati della 8a giornata diA Napoli-Torino 3-1 (6° 12° Anguissa, 37° Kvaratskhelia, 44° Sanabria) Inter-Roma 1-2 (30° Dimarco, 39° Dybala, 75° Smalling) Empoli-Milan 1-3 (79° Rebic, 92° Bajrami, 93° Ballo Toure, 96° Leao) Lazio-Spezia 4-0 (12° Zaccagni, 24° Romagnoli, 61° 91° Milinkovic-Savic) Lecce-Cremonese 1-1 (19° Ciofani, 42° Strefezza) Sampdoria-Monza 0-3 (11° Pessina, 67° Caprari, 95° Sensi) Sassuolo-Salernitana 5-0 (12° Laurienté, 39° Pinamonti, 53° Thorstvedt, 76° Harroui, 92° Antiste) Atalanta-Fiorentina 1-0 (59° Lookman) Juventus-Bologna 3-0 (10° Kostic, 5° Vlahovic, 62° Milik) Verona-Udinese 1-2 (23° Doig, 70° Beto, 93° Bijol) La classifica dopo l'8a giornata diA Napoli e Atalanta 20; Udinese 19; Lazio e Milan 17; Roma 16; Juventus 13; Sassuolo e Inter 12; Torino 10; Fiorentina 9; Spezia ...

