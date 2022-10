Sabatini | “Se Leao rinnova a 7 milioni | il Milan fa l’affare del decennio”

lacittanews : MILAN, IL PUNTO SU PRIMAVERA E FEMMINILE (PODCAST) Cinque giornate di campionato, sei punti. Dopo un inizio a rilen… - milansette : Sabatini: 'Leao vuole 7 milioni per rinnovare? Se firma a questa cifra, il Milan fa l'affare del decennio' #acmilan… - MilanNewsit : Sabatini: 'Leao vuole 7 milioni per rinnovare? Se firma a questa cifra, il Milan fa l'affare del decennio' - MilanWorldForum : Sabatini sul rinnovo di Leao:'Se accetta 7 milioni...' Le dichiarazioni -) - Sabatini : RT @sportmediaset: ??Rinnovo #Leao col #Milan? Sandro Sabatini ha le idee chiarissime a @PressingReal #SportMediaset -

Milan News

Con Skriniar sta per succedere quello che a Napoli accadrà a breve con il ritrovato Meret (2023) e probabilmente poi al Milan cone alla Roma con Zaniolo. A pochi mesi di distanza, ognuno ha il ...Trova la lucidità di scrivere un paio di WhatsApp, uno dei quali per ringraziare Walter, ...e l'ammonizione per la rovesciata, il post polemico: "Per Mazzocchi niente rosso" Nessuno ha ... Sabatini: "Leao vuole 7 milioni per rinnovare Se firma a questa cifra, il Milan fa l'affare del decennio"