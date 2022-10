Nord Stream insiste: «Pressione stabilizzata nelle due condutture, non ci autorizzano ad avviare i controlli» (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi sulle reali condizioni all’interno del gasdotto, Ag l’operatore che gestisce le condutture Nord Stream 1 e 2 è tornato ad affermare che la Pressione nelle condutture si è stabilizzata: «In linea con le previsioni indicate – si legge nella nota diffusa – la Pressione in entrambe le linee del gasdotto Nord Stream si è stabilizzata nella giornata di lunedì 3 ottobre». Secondo quanto riferisce Ag, dunque, a questo punto si potrebbe passare ad ispezionare il gasdotto per controllare i danni ma se non viene fatto è perché mancano le autorizzazioni: «Ad oggi – si legge- Nord Stream AG non è in grado di ispezionare le sezioni ... Leggi su open.online (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi sulle reali condizioni all’interno del gasdotto, Ag l’operatore che gestisce le1 e 2 è tornato ad affermare che lasi è: «In linea con le previsioni indicate – si legge nella nota diffusa – lain entrambe le linee del gasdottosi ènella giornata di lunedì 3 ottobre». Secondo quanto riferisce Ag, dunque, a questo punto si potrebbe passare ad ispezionare il gasdotto per controllare i danni ma se non viene fatto è perché mancano le autorizzazioni: «Ad oggi – si legge-AG non è in grado di ispezionare le sezioni ...

ale_dibattista : Geo-politicamente parlando, i sabotaggi dei gasdotti del Baltico, più che un attacco alla Russia, appaiono un attac… - davcarretta : Gazprom ci informa che una delle due linee di Nord Stream 2, quello abbandonato dalla Germania dopo l’invasione, pu… - Agenzia_Ansa : La Guardia Costiera svedese ha dichiarato che una perdita dal gasdotto Nord Stream 2 non si è fermata ma è invece c… - The_Real_Ref : RT @LBasemi: ? Momento di scioccante verità su Bloomberg Tv con il professor Jeffrey Sachs che afferma come ci siano gli Stati Uniti dietro… - Io_e_basta__ : RT @OrtigiaP: Il Prof. #JeffreySachs spiega come dietro al sabotaggio del Nord Stream 1 ci siano gli Stati Uniti e la Polonia forse.Shoccat… -