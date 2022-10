Lino Banfi | dietro lo schermo | “Mi inseguì in ciabatte e pigiama”

Leggi su newstv

(Di martedì 4 ottobre 2022)è uno dei comici italiani più celebri e amati dagli spettatori. A quanto pare, però, lontano dai riflettori è ben diverso da come viene immaginato dai fan.(nome d’arte di Pasquale Zagaria) è considerato uno dei più grandi maestri di comicità, nonché uno dei massimi esponenti della cosiddetta commedia sexy all’italiana negli anni in cui è esplosa.. ecco com’è l’attorelo(fonte web)Ha sempre sentito di essere predisposto per la carriera artistica e, nonostante le pressioni dei genitori e le difficoltà economiche, non si è mai arreso. Ha esordito al cinema nel 1960 con il film “Urlatori alla sbarra” e col passare degli anni ha saputo guadagnare le simpatie del pubblico. Un’icona della comicità italiana Il ...