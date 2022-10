Iran, uccisa la 17enne Nika Shakarami perché protestava per la morte di Mahsa Amini: trovato il corpo con il cranio fracassato (Di martedì 4 ottobre 2022) Nika Shakarami aveva 17 anni. Era scesa in piazza insieme ad altre migliaia di cittadini Iraniani per protestare contro l’uccisione di Mahsa Amini. È morta anche lei: la sua famiglia ha ritrovato il cadavere della minorenne in un obitorio di un centro di detenzione di Teheran. Shakarami era scomparsa il 20 settembre. Durante una manifestazione in memoria della 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto, Shakarami aveva scritto un messaggio a una sua amica, spiegandole di essere stata inseguita dalle forze di sicurezza. Dopo 10 giorni, il ritrovamento del suo corpo. I genitori hanno anche denunciato che le forze di sicurezza hanno provato a nascondere il ... Leggi su open.online (Di martedì 4 ottobre 2022)aveva 17 anni. Era scesa in piazza insieme ad altre migliaia di cittadiniiani per protestare contro l’uccisione di. È morta anche lei: la sua famiglia ha riil cadavere della minorenne in un obitorio di un centro di detenzione di Teheran.era scomparsa il 20 settembre. Durante una manifestazione in memoria della 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia moralenon portava il velo in modo corretto,aveva scritto un messaggio a una sua amica, spiegandole di essere stata inseguita dalle forze di sicurezza. Dopo 10 giorni, il ritrovamento del suo. I genitori hanno anche denunciato che le forze di sicurezza hanno provato a nascondere il ...

TizianaFerrario : #Iran omaggio delke ragazze iraniane senza velo a #Mahsa_Amini la giovane uccisa dopo l'arresto.Le proteste continu… - isabellarauti : Non si può restare in silenzio davanti alle proteste in #Iran dopo la morte di Mahsa Amina uccisa perché indossava… - MenaNews_info : Iran: media, il corpo di una 17enne uccisa nelle proteste a Teheran è stato trafugato dalle autorità… - anis_epis : Iran, media: il corpo di #NikaShakarami, la 17enne uccisa nelle proteste a Teheran, è stato trafugato dalle autorit… - AnnamariaGalav2 : RT @blusewillis1: Sabato 2 ottobre la diciassettenne Nika Shakarami è stata uccisa per le strade dagli spietati assassini del regime islami… -