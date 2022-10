Inter Barcellona 1-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di martedì 4 ottobre 2022) Allo Stadio San Siro, il match valido per la 3ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Amsterdam Arena,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi1-0 Fischio d’inizio – Si parte! 3? Possesso– Subito ila prendere il possesso palla, tutti i blaugrana nella metà campo dell’. 8? Tentativo– Conclusione dalla distanza di Calhanoglu, palla alzata da Tre Stegen sopra la traversa. 17? Occasione– Cross basso di Dembelé, conclusione di prima intenzione facile presa di ...

SimoneTogna : Javier Zanetti è appena arrivato da Cracco per il pranzo UEFA tra i dirigenti dell’#inter e quelli del #barcellona. - DiMarzio : #ChampionsLeague | Le dirigenze di @Inter e @FCBarcelona a pranzo insieme - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Inter-Barcellona, l'ora di Inzaghi ?? Ferrieri Caputi: 'Arbitr… - LuigiBevilacq17 : RT @nerazzurrafc: Inter-Barcellona Fine primo tempo 1-0 - Pep204 : @inter_pictures Stai giocando in Champions contro il Barcellona e sei a fine primo tempo ma cosa te ne fotte di tut… -

In campo la terza giornata dei gironi di Champions League: l'ospita il, mentre il Napoli gioca contro l'Ajax ad Amsterdam.1 - 0 DIRETTA Ajax - Napoli 1 - 3 DIRETTA I GOL1 - 0 rete di Calhanoglu al 45'+2' Ajax - NAPOLI 1 - 3 rete di Zielinski al 45' Ajax - NAPOLI 1 - 2 rete di Di ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido come terza giornata della Champions League 2022/2023: pagelleLe pagelle dei protagonisti del matchBayern Monaco, prima giornata della Champions League 2022 - 23 per i nerazzurri di Simone Inzaghi. TOP: FLOP: ...San Siro esplode nel recupero con il vantaggio dell’Inter contro il Barcellona che fa ben sperare. Azione insistita dei nerazzurri con palla che arriva sulla sinistra a Dimarco. L’esterno accomoda il ...Parliamo di Joaquin Correa, che Inzaghi ha schierato dal 1' in coppia con Lautaro nel big match di Champions contro il Barcellona di scena adesso al ‘Meazza’. Ecco alcuni tweet contro l’argentino: ...