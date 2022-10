I 60 anni di James Bond, che non invecchia mai (Di martedì 4 ottobre 2022) “Il mio nome è Bond, James Bond, e faccio sessant’anni”. Così l’Agente 007 potrebbe ricordare la ricorrenza del 5 ottobre 2022. Appunto, a 60 anni di distanza dall’uscita al cinema di “Licenza d’uccidere”, che poi nell’originale inglese si intitolava semplicemente “Mr. No”. Soggetto di Ian Fleming adattato da Richard Maibaum, Johanna Harwood e Berkeley Mather; produzione di Harry Saltzman e Albert R. Broccoli; regia di Terence Young. James Bond lo fa lo scozzese Sean Connery, che lo impersonerà di nuovo in altre cinque pellicole, e a quel ruolo dovrà la sua carriera, anche se poi ne proverà a fare di tutte pur di dimostrare che era capace di fare anche altro. Una svizzera che era passata inosservata in “Un americano a Roma” di Albero Sordi e che si chiama Ursula ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 ottobre 2022) “Il mio nome è, e faccio sessant’”. Così l’Agente 007 potrebbe ricordare la ricorrenza del 5 ottobre 2022. Appunto, a 60di distanza dall’uscita al cinema di “Licenza d’uccidere”, che poi nell’originale inglese si intitolava semplicemente “Mr. No”. Soggetto di Ian Fleming adattato da Richard Maibaum, Johanna Harwood e Berkeley Mather; produzione di Harry Saltzman e Albert R. Broccoli; regia di Terence Young.lo fa lo scozzese Sean Connery, che lo impersonerà di nuovo in altre cinque pellicole, e a quel ruolo dovrà la sua carriera, anche se poi ne proverà a fare di tutte pur di dimostrare che era capace di fare anche altro. Una svizzera che era passata inosservata in “Un americano a Roma” di Albero Sordi e che si chiama Ursula ...

SirNeneBanBot14 : RT @chil_q: UN PADRE CONTRO IL SISTEMA PER SALVARE IL PROPRIO FIGLIO DALLA #TRANSIZIONE DI #GENERE Jeff Younger, si sta battendo per imped… - NoSpoiler3 : James Bond festeggia 60 anni su Prime Video, il programma [VIDEO] via - Sabylz : 60 anni James Bond, l'agente segreto più famoso al mondo - People - - arcafab : 60 anni James Bond, l'agente segreto più famoso al mondo - People - - AgoraMagazLatin : 60 anni James Bond, l'agente segreto più famoso al mondo -