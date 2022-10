Highlights e gol Inter-Barcellona 1-0 | Champions League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la terza giornata della fase a gironi della. A San Siro i ragazzi di Simone Inzaghi giocano una grande partita, tosta e gagliarda e passano in vantaggio al quarantacinquesimo grazie ad una vera e propria prodezza balistica di Hakan Calhanoglu che la mette all’angolino e fa impazzire di gioia San Siro. Secondo tempo di sofferenza con Dembelè che prende un palo, un gol annullato a Pedri ma alla fine i nerazzurri portano a casa tre punti fondamentali per lae per la stagione. SportFace.