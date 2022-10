Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Martedì 04 Ottobre 2022 (Di martedì 4 ottobre 2022) Estrazioni del Lotto di Martedì 04 Ottobre 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 61 (74) 45 (66) 50 (62) 44 (61) 81 (59) Cagliari: 54 (74) 41 (71) 6 (67) 39 (66) 84 (63) Firenze: 12 (79) 8 (75) 14 (66) 41 (58) 25 (57) Genova: 21 (96) 24 (96) 64 (68) 56 (61) 53 (59) Milano: 59 (128) 42 (114) 75 (72) 54 (70) 11 (67) Napoli: 86 (77) 25 (67) 69 (66) 1 (62) 39 (62) Palermo: 79 (99) 61 (90) 9 (68) 78 (62) 53 (58) Roma: 16 (119) 62 (82) 23 (73) 44 (58) 78 (47) Torino: 63 (85) 84 (84) 13 (83) 73 (69) 15 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 ottobre 2022) Estrazioni deldi04Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 61 (74) 45 (66) 50 (62) 44 (61) 81 (59) Cagliari: 54 (74) 41 (71) 6 (67) 39 (66) 84 (63) Firenze: 12 (79) 8 (75) 14 (66) 41 (58) 25 (57) Genova: 21 (96) 24 (96) 64 (68) 56 (61) 53 (59) Milano: 59 (128) 42 (114) 75 (72) 54 (70) 11 (67) Napoli: 86 (77) 25 (67) 69 (66) 1 (62) 39 (62) Palermo: 79 (99) 61 (90) 9 (68) 78 (62) 53 (58) Roma: 16 (119) 62 (82) 23 (73) 44 (58) 78 (47) Torino: 63 (85) 84 (84) 13 (83) 73 (69) 15 ...

Agenzia_Ansa : Tra il 2016 e il 2021 l’estrazione di Bitcoin, la più popolare delle criptovalute, ha provocato danni ambientali pe… - winforlife2013 : Estrazione 4702 ore 16.00 del 04/10/2022 - Adriauss : RT @boni_castellane: L'Opec diminuisce l'estrazione di barili perché il prezzo sta scendendo troppo. Quindi si può calibrare il bene in bas… - leopadanofe : RT @boni_castellane: L'Opec diminuisce l'estrazione di barili perché il prezzo sta scendendo troppo. Quindi si può calibrare il bene in bas… - niccolopoletto : RT @FerdinandoC: Il nuovo governo britannico di Liz Truss ha rimosso la moratoria sul fracking. Come per l'estrazione del gas da noi, per l… -