Energia | Codacons | “Per gas rischio aumenti anche del 70%”

(Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dopo il rialzo delle tariffe elettriche del +59%, scattato a ottobre, si prevedeper il gas un maxi-rincaro nell’ordine del +70%. Lo afferma il, che ricorda come le modifiche alla frequenza dell’aggiornamento tariffario, decise unilateralmente da Arera, consentiranno di conoscere solo a novembre la reale entità della stangata che si abbatterà sui consumatori. “Si prevedono per il gas rialzi delle tariffe che potrebbero raggiungere quota +70% – spiega il presidente Carlo Rienzi -.che, sommati ai rincari della luce, renderanno insostenibile per migliaia di famiglie la spesa per le forniture energetiche,in considerazione del fatto che i nuovi incrementi tariffari del gas avverranno in concomitanza con la stagione invernale, quando cioè aumentano i consumi degli utenti”. Un ...

: nuovo Governo blocchi la misura Per il, la fine del mercato tutelato dell'va abolita definitivamente . 'Come evidenziato dalla stessa Arera - prosegue l'associazione - per ...... inoltre, istituire un Albo dei venditori autorizzati ad operare nel settore dell', da ... Anche le associazioni dei consumatori Adiconsum , Adoc , Assoutenti ,, Confconsumatori , Lega ...