Calcio: morto in un incidente stradale Lorenzo Toffolini, ex team manager dell'Udinese (Di martedì 4 ottobre 2022) Udine, 4 ott. - (Adnkronos) - L'Udinese piange la scomparsa di Lorenzo Toffolini, ex team manager del club, morto a 65 anni in un incidente stradale. "Udinese Calcio e la Famiglia Pozzo piangono la scomparsa tragica e improvvisa del nostro Lorenzo Toffolini, colonna del Club e della società da oltre 30 anni -si legge sul sito del club friulano-. Alla moglie Sonia, al figlio Luca e a tutti i suoi familiari, va la vicinanza di tutta la società Udinese Calcio. Lorenzo, ha lavorato, dapprima, nel settore giovanile bianconero prima di diventare, nel 1998, team manager della ...

