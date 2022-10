ATP Tokyo 2022 | Munar elimina Ruud | bene Kyrgios | Evans e Coric Fuori De Minaur

(Di martedì 4 ottobre 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata dell’ATP 500 di. Sul cemento giapponese si sono disputati oggi nove incontri valevoli per il primo turno e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. L’impresa di giornata la compie Jaume: lo spagnolo, numero 58 ATP, gioca un grandissimo match contro uno spento Casper(testa di serie n.1) e conquista la qualificazione agli ottavi di finale con un doppio 6-3. L’altra sorpresa odierna è la vittoria di Soonwoo Kwon (n.120 al mondo) contro l’australiano Alex De(n.6 del seeding). Il coreano domina dall’inizio alla fine e chiude con un netto 6-3 6-2. Accedono poi agli ottavi di finale anche Nick, Daniele Borna. L’australiano (n.5 del torneo) ...

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #ATPTokyo, il programma e l'ordine di gioco di mercoledì 5 ottobre - sportface2016 : #ATPTokyo, il programma e l'ordine di gioco di mercoledì 5 ottobre - AlbertoRossi70 : Rakuten Japan Open Tennis Championships: il norvegese Casper Ruud, n.1 dell’ATP 500 di Tokyo, soccombe sorprendente… - AlbertoRossi70 : Rakuten Japan Open Tennis Championships: il sudcoreano Kwon Soonwoo e lo statunitense Mackenzie McDonald, rispettiv… - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv per Kokkinakis ???? vs Coric ????, primo turno del torneo Atp 509 di Tokyo -

Tennis Da una parte Alcaraz, da quella opposta Ruud. Pioggia di sorprese a cavallo tra Nur - Sultan e, con il numero uno e il numero tre del mondo che cadono all'esordio 'ufficiale' nel ...Dopo, giocherà infatti l'500 di Basilea e il Masters 1000 di Parigi - Bercy. 4 ottobre 2022Continuano i problemi per Ruud, che dopo i quarti a Seoul perde al primo turno a Tokyo. Passeggiata di salute per Kyrgios ...Il martedì degli ATP 500 di Astana e Tokyo vede concretizzarsi enormi sorprese: Carlos Alcaraz e Casper Ruud, i finalisti dei recentissimi US Open, vengono sconfitti all'esordio per mano di David Goff ...