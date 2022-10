Apple nei guai: la società presa di mira dai clienti insoddisfatti (Di martedì 4 ottobre 2022) Una delle Big Tech più famose al mondo è nei guai: Apple è finita al centro di una bufera sul web. Sono tantissime le segnalazioni ricevute da parte dei clienti insoddisfatti. La storia di Apple ha avuto inizio negli anni settanta. La società è stata fondata da Steve Jobs nel 1976 nella rinomata Silicon Valley, in California. Col passare degli anni è diventata celebre per la produzione di computer sempre più innovativi guadagnandosi un notevole successo in tutto il mondo. Apple nei guai, la società presa di mira dai clienti insoddisfatti (fonte web)Negli anni novanta l’azienda ha avuto un’importante svolta grazie alla diffusione dei pc. Si è poi dedicata al lancio di ... Leggi su newstv (Di martedì 4 ottobre 2022) Una delle Big Tech più famose al mondo è neiè finita al centro di una bufera sul web. Sono tantissime le segnalazioni ricevute da parte dei. La storia diha avuto inizio negli anni settanta. Laè stata fondata da Steve Jobs nel 1976 nella rinomata Silicon Valley, in California. Col passare degli anni è diventata celebre per la produzione di computer sempre più innovativi guadagnandosi un notevole successo in tutto il mondo.nei, ladidai(fonte web)Negli anni novanta l’azienda ha avuto un’importante svolta grazie alla diffusione dei pc. Si è poi dedicata al lancio di ...

TechCovo : iPhone 15 avrà una porta USB-C? Non possiamo dire quale tra iPhone 15 e 16 sarà il primo smartphone di #Apple con… - TechCovo : Aspettiamo la usb-c su iPhone 15, ma sarebbe davvero meglio per gli utenti e per Apple? A mio parere ci sono aspet… - FrameSeven7 : La #Apple ha deciso, #Emancipation, film di #AntoineFuqua con #WillSmith protagonsita, uscirà nei cinema il 2 DICEM… - RumoreMagazine : Intervistato da @zanelowe per Apple Music, @Billy Corgan parla dell'album degli @SmashingPumpkin in uscita nei pro… - PeppeAmicarelli : RT @marcoscialdone: #BreakingNews il TAR Lazio annulla la sanzione di oltre 100 milioni di euro inflitta da @antitrust_it nei confronti di… -