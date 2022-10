Ajax-Napoli 1-6, Spalletti in conferenza (Di martedì 4 ottobre 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la grande vittoria riportata contro l’Ajax in Champions L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) L’allenatore del, Luciano, ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la grande vittoria riportata contro l’in Champions L'articolo ilsta.

gippu1 : Il #Napoli è la PRIMA squadra della storia delle Coppe Europee a segnare CINQUE gol in casa dell'Ajax #AjaxNapoli - UEFAcom_it : Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - gippu1 : Prima di stasera, in TUTTA la storia delle Coppe Europee, solo il Borussia Dortmund (nel 2012) e il Real Madrid era… - bimbadibarella : RT @tuskatore: Il Napoli ha umiliato l'Ajax. L'Inter ha battuto il Barcellona di misura. La Juve batte agilmente il Maccabi. Tatarusanu… - pasqualinipatri : CHAMPIONS LEAGUE | Il Napoli travolge l’Ajax. L’Inter vince contro il Barcellona -