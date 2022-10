(Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Eradistato ildi numerosi attentati incendiari verificatisi tra il 2017 e d il 2018 in, e più precisamente nel comune di Cervinara. Oggi il Tribunale di Avellino lo haritendolo innocente rispetto a tutti i capi d’accusa a lui ascritti. Secondo gli inquirenti, D.M.G., 35 anni, noto pregiudicato della zona, avrebbe agito con l’ausilio di due complici, anch’essi noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona ed il patrimonio. I due esecutori materiali degli atti incendiari erano stati tratti in arresto nel marzo 2018 dai Carabinieri della Stazione di Cervinara insospettiti, al momento del fermo, dal forte odore di benzina proveniente dagli abiti dei giovani. I due, messi alle strette, avevano ...

666Jodara : @IlCommentato @Cristia44732265 Allora chi è accusato di violenza domestica deve essere scarcerato perché c'è gente… - sara01632958 : RT @BennyMattia: Praticamente la gente ha accusato Ginevra sulla frase 'merita di essere bullizzato' e cosa sta facendo? La gente le sta di… - anteprima24 : ** Accusato di essere il mandante di roghi d'auto in Valle Caudina, 35enne assolto ** - BennyMattia : Praticamente la gente ha accusato Ginevra sulla frase 'merita di essere bullizzato' e cosa sta facendo? La gente le… - globne : Il tribunale ecclesiastico condanna don Giulio Mignani, accusato di non essere omofobo: Se la Chiesa mostra molta i… -

Multiplayer.it

... Giuseppe Porcelli,di aver ucciso il docente per motivi economici. Mentre le indagini ... "Dobbiamocerti - dice un genitore - che quando i nostri figli sono a scuola siano al sicuro". ...Temendo una rivolta etnica , l'Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi nella vicina regione curda dell'Iraq settentrionale dopo averi dissidenti curdi iraniani dicoinvolti ... Phasmophobia: admin del Discord ufficiale accusato di essere un "maniaco sessuale" e cacciato La madre di Diana, la bimba morta di stenti perché lasciata sola a casa, sarebbe stata picchiata in carcere: le ultime su Alessia Pifferi ...Pur di non essere complici di un sistema distorto, in 16 milioni non sono andati a votare. Se ne facciano una ragione un po' tutti, da destra a sinistra, ricordandosi che una democrazia può dirsi tale ...