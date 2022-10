Porsche Festival 2022 - Oltre 9 mila presenze, infranto il record dello scorso anno (Di lunedì 3 ottobre 2022) Da qualche anno a questa parte, il primo weekend di ottobre coincide con un appuntamento fisso per chi ama le Porsche. Sabato 1 e domenica 2 ottobre si è svolta infatti la settima edizione dell'evento tutto italiano dedicato alle vetture di Zuffenhausen e a far da palcoscenico alla kermesse ci ha pensato, come sempre, il Porsche Experience Center Franciacorta, che proprio in questi giorni ha festeggiato i primi dodici mesi di attività. La nostra 12 ore. Migliaia di porschisti, amici e appassionati si sono uniti ancora una volta per celebrare le loro sportive preferite tra esperienze in pista, sessioni di off-road, la Drifting Academy sulla pista a bassa aderenza e molto altro. Noi di Quattroruote non potevamo perderci questa festa e nella giornata di sabato abbiamo trascorso dodici indimenticabili ore al PEC onorando ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 3 ottobre 2022) Da qualchea questa parte, il primo weekend di ottobre coincide con un appuntamento fisso per chi ama le. Sabato 1 e domenica 2 ottobre si è svolta infatti la settima edizione dell'evento tutto italiano dedicato alle vetture di Zuffenhausen e a far da palcoscenico alla kermesse ci ha pensato, come sempre, ilExperience Center Franciacorta, che proprio in questi giorni ha festeggiato i primi dodici mesi di attività. La nostra 12 ore. Migliaia di porschisti, amici e appassionati si sono uniti ancora una volta per celebrare le loro sportive preferite tra esperienze in pista, sessioni di off-road, la Drifting Academy sulla pista a bassa aderenza e molto altro. Noi di Quattroruote non potevamo perderci questa festa e nella giornata di sabato abbiamo tradodici indimenticabili ore al PEC onorando ...

