Ucraina, perché l’inverno non frenerà la guerra. Solo a Nord si rischia il pantano, ma a rischiare di più potrebbero essere i russi (Di domenica 2 ottobre 2022) Leggenda vuole che nelle guerre combattute nell’Europa Nordorientale, dai tempi dell’invasione mongola fino alla Seconda guerra Mondiale, a vincere sia sempre il ‘generale inverno’. Così, anche nel 2022 la narrazione-tipo degli analisti relativamente alla guerra in Ucraina prevede, come leitmotiv, che i due eserciti finiranno per impantanarsi nella famigerata rasputiza, l’esasperante fanghiglia che ammolla le vie di comunicazione nelle steppe dell’Europa orientale durante l’autunno e alla fine dell’inverno. Ma le cose devono per forza andare secondo queste previsioni? Innanzitutto, guardiamo alla mappa aggiornata al 21 settembre e osserviamo come la gran parte del territorio occupato dai russi in Ucraina sia rappresentato da una fascia profonda in media 150 chilometri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Leggenda vuole che nelle guerre combattute nell’Europaorientale, dai tempi dell’invasione mongola fino alla SecondaMondiale, a vincere sia sempre il ‘generale inverno’. Così, anche nel 2022 la narrazione-tipo degli analisti relativamente allainprevede, come leitmotiv, che i due eserciti finiranno per impantanarsi nella famigerata rasputiza, l’esasperante fanghiglia che ammolla le vie di comunicazione nelle steppe dell’Europa orientale durante l’autunno e alla fine del. Ma le cose devono per forza andare secondo queste previsioni? Innanzitutto, guardiamo alla mappa aggiornata al 21 settembre e osserviamo come la gran parte del territorio occupato daiinsia rappresentato da una fascia profonda in media 150 chilometri ...

