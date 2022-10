**Ucraina: Cingolani, 'Razov convocato su sabotaggi Nord stream** (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma, 2 ott (Adnkronos) - "L'argomento all'ordine del giorno è chiarire la situazione dei sabotaggi al Nord stream. Credo ci sia qualcosa da discutere certamente. Si partirà dai sabotaggi al Nord stream e si farà il punto sulla guerra. Speriamo trionfi il buon senso". Lo ha detto il ministro della Transizione Roberto Cingolani a proposito della convocazione dell'ambasciatore russo in Italia da parte della Farnesina. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma, 2 ott (Adnkronos) - "L'argomento all'ordine del giorno è chiarire la situazione deialstream. Credo ci sia qualcosa da discutere certamente. Si partirà daialstream e si farà il punto sulla guerra. Speriamo trionfi il buon senso". Lo ha detto il ministro della Transizione Robertoa proposito della convocazione dell'ambasciatore russo in Italia da parte della Farnesina.

LaRagione_eu : 'Più che '#pricecap' lo strumento su cui si lavora a livello europeo per la #crisi del #gas è un 'tetto con forchet… - Luxgraph : Gas, Cingolani: più vicini a un tetto per il prezzo. Con la Germania ora ci siamo chiariti #corriere #news #2022… - Luxgraph : Crozza diventa Cingolani:«Crisi energetica? Stufa a legna in casa in attesa della fissione nucleare del 2060...»… -