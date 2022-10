Screening cancro cervice uterina, in Toscana il laboratorio più grande d’Italia (Di domenica 2 ottobre 2022) Il laboratorio regionale di prevenzione Oncologica (LRPO) dell’Istituto per lo Studio, la prevenzione e la rete Oncologica (ISPRO) sarà l’unico laboratorio, a livello regionale, per l’effettuazione di tutti i test di Screening del cancro del collo dell’utero. Grazie a questa decisione, fortemente voluta dalla Regione, il laboratorio di ISPRO, nell’ambito della prevenzione del carcinoma della cervice uterina, diviene il più grande laboratorio di prevenzione oncologica sul territorio Italiano, e uno tra i più grandi in Europa, con un bacino di utenza di circa 905.000 donne di età 34-64 anni e 175.000 di età 25-33 anni, con un numero di test eseguiti annualmente di circa 200.000. Lo Screening del cancro ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 2 ottobre 2022) Ilregionale di prevenzione Oncologica (LRPO) dell’Istituto per lo Studio, la prevenzione e la rete Oncologica (ISPRO) sarà l’unico, a livello regionale, per l’effettuazione di tutti i test dideldel collo dell’utero. Grazie a questa decisione, fortemente voluta dalla Regione, ildi ISPRO, nell’ambito della prevenzione del carcinoma della, diviene il piùdi prevenzione oncologica sul territorio Italiano, e uno tra i più grandi in Europa, con un bacino di utenza di circa 905.000 donne di età 34-64 anni e 175.000 di età 25-33 anni, con un numero di test eseguiti annualmente di circa 200.000. Lodel...

