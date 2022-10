Referendum e democrazia. L’idea di Celotto (Di domenica 2 ottobre 2022) I Referendum sono il cuore della democrazia, la grande occasione del popolo per esercitare direttamente la sovranità. Eppure se ci pensiamo bene, raramente nella storia i Referendum sono state consultazioni “vere”. Evidente il caso dei Referendum russi di annessione dei territori ucraini della scorsa settimana, che hanno raggiunto percentuali di voti favorevoli superiori al 97%, con i voti raccolti dai soldati in urne trasparenti! Nella storia, spesso i Referendum sono soltanto plebisciti popolari per coprire decisioni già prese e per poter narrare di avere un ampio supporto popolare a favore di scelte già prese. Possiamo tornare con la mente ai plebisciti di annessione al Regno di Sardegna: tra il 1859 e il 1860 il Ducato di Parma e Piacenza, le Province lombarde, le Province venete, il Granducato di ... Leggi su formiche (Di domenica 2 ottobre 2022) Isono il cuore della, la grande occasione del popolo per esercitare direttamente la sovranità. Eppure se ci pensiamo bene, raramente nella storia isono state consultazioni “vere”. Evidente il caso deirussi di annessione dei territori ucraini della scorsa settimana, che hanno raggiunto percentuali di voti favorevoli superiori al 97%, con i voti raccolti dai soldati in urne trasparenti! Nella storia, spesso isono soltanto plebisciti popolari per coprire decisioni già prese e per poter narrare di avere un ampio supporto popolare a favore di scelte già prese. Possiamo tornare con la mente ai plebisciti di annessione al Regno di Sardegna: tra il 1859 e il 1860 il Ducato di Parma e Piacenza, le Province lombarde, le Province venete, il Granducato di ...

rulajebreal : Mentre votavo pensavo a chi difende la libertà in????, pensavo alla resistenza eroica delle donne iraniane e a chi vo… - martaottaviani : Ci domandiamo chi vincerà, in #Russia i risultati dei #Referendum farsa sono già scritti. Andate a votare. La… - davidefaraone : Penso ai referendum farsa organizzati dai russi in Ucraina e capisco ancora di più che dono sia la democrazia in Italia. Buon voto a tutti. - CyberSpampi : @fenice_risorta @pdnetwork Dai tempi del referendum del 2016 quando D'Alema disse di avere salvato la democrazia. - CLestuzzi : @peppemaralla @barbarab1974 Democrazia alla russa? Il candidato già al potere fa uccidere o incarcerare gli opposit… -