Perché salvare la Fontana Felice di Ugo Marano? (Di domenica 2 ottobre 2022) di Michelangelo Russo Finalmente una voce (Pecoraro) esce dalla pattuglia di opposizione nel Consiglio Comunale di Salerno per chiamare all'urgenza della ragione una Giunta Comunale intontita dai cazzotti elettorali del 25 settembre. C'è da salvare un monumento umile e dimenticato, che sta su via Roma, di fronte alla ripulita chiesa di San Pietro: la Fontana Felice di Ugo Marano, costruita dallo stesso artista nel 1996, rischia di saltare per i lavori di scavo dei futuribili box interrati paralleli all'asse stradale. Ma vediamo Perché la Fontana è importante: innanzitutto è una delle rarissime espressioni di arte vera, come quella di Marano, internazionalmente riconosciuta, presente nel tessuto urbano. Ho la memoria personale di Ugo Marano che ...

