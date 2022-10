Panariello: «Per anni mi sono sentito in colpa per la morte di mio fratello. Sono stato fortunato, lui no» (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Messaggero intervista Giorgio Panariello. Venerdì scorso ha compiuto 62 anni ed è tornato in tv come giurato di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai1. Parla della sua esperienza al Festival di Sanremo, nel 2006. Fu uno dei festival meno visti di sempre, con una media del 40% di share. «Quell’anno nessuno voleva fare Sanremo: nel 2005 Paolo Bonolis era andato così bene che tutti temevano il confronto. Così i dirigenti della Rai vennero da me in ginocchio. Dissi di sì ponendo condizioni chiarissime: “Ho appena finito il mio show e non ho più cartucce, quindi posso venire come conduttore che cerca di fare il Festival e un po’ lo disturba”. Capii solo troppo tardi che così non si poteva fare. Le pressioni erano tantissime: Rai, ascolti, discografia, soldi, sponsor… Ero solo, nessuno mi aiutava. Mi ritrovai a guardare il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Messaggero intervista Giorgio. Venerdì scorso ha compiuto 62ed è tornato in tv come giurato di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai1. Parla della sua esperienza al Festival di Sanremo, nel 2006. Fu uno dei festival meno visti di sempre, con una media del 40% di share. «Quell’anno nessuno voleva fare Sanremo: nel 2005 Paolo Bonolis era andato così bene che tutti temevano il confronto. Così i dirigenti della Rai vennero da me in ginocchio. Dissi di sì ponendo condizioni chiarissime: “Ho appena finito il mio show e non ho più cartucce, quindi posso venire come conduttore che cerca di fare il Festival e un po’ lo disturba”. Capii solo troppo tardi che così non si poteva fare. Le pressioni erano tantissime: Rai, ascolti, discografia, soldi, sponsor… Ero solo, nessuno mi aiutava. Mi ritrovai a guardare il ...

