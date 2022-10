(Di domenica 2 ottobre 2022) I due gasdotti Russia-Germania sono stati messi fuori uso da esplosioni a sud dell'isola di Bornholm, in Danimarca, in acque internazionali. Le deflagrazioni sono avvenute a 17 ore di distanza; quattro le falle. Chi potrebbe essere stato? E perché?

Agenzia_Ansa : Nord Stream, la Russia 'ha materiale che indica il coinvolgimento dell'Occidente' nel sabotaggio degli oleodotti. L… - Agenzia_Ansa : Il bacino danese di Bornholm, dove è stata rilvata la prima perdita dal gasdotto Nord Stream, è la più importante d… - petergomezblog : Gasdotto Nord Stream, i danni provocati dalle perdite? Gli esperti: “Il gas nell’atmosfera pari all’1% di tutto que… - EleBartalesi : RT @pbecchi: Con un atto di sabotaggio yankee su gasdotti Nord stream è stato tagliato il cordone ombelicale che ha sino ad oggi alimentato… - Luxgraph : Nord Stream, le ipotesi sul sabotaggio: tritolo, robot e navi #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie… -

Prima è toccato a2 , quindi a1 , con un intervallo di circa 17 ore . Quattro le falle con una susseguente perdita di pressione ad una profondità di 70 - 90 metri . Eventi ...Un'informativa dell' intelligence della Nato punta il dito sul sottomarino K - 329 Belgorod . Indicato come il possibile protagonista del sabotaggio di, è diventato operativo a luglio . Con il compito di testare il siluro Poseidon . Ovvero una testata nucleare che può arrivare a viaggiare per diecimila chilometri. Ed esplode nella ...Una grande nuvola di metano è stata rilevata sopra i cieli di Svezia e Norvegia dopo la fuga di gas da Nord Stream 1 e 2. La coda di questa emissioni dovrebbe arrivare in giornata… Leggi ...Prima è toccato a Nord Stream 2, quindi a Nord Stream 1, con un intervallo di circa 17 ore. Quattro le falle con una susseguente perdita di pressione ad una profondità di 70-90 metri. Eventi ...